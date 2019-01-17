Предвыборные страсти на Украине. Депутат Рады притворился клоуном

Киев, , 01:38 — REGNUM На многое готов пойти депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Блок Петра Порошенко»), «если это поможет Украине», заявил он в Facebook.

«Было много сообщений от вас в стиле «когда наденешь костюм клоуна?». Знаете, если это поможет Украине, я готов ходить в костюме клоуна хоть всю жизнь, — написал Гончаренко. — Но важно понимать, что политика — это не шоу-биз и не сцена».

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/2161255163913709

Напомним, Гончаренко явился на запись эфира телеканала «Прямой» в образе знаменитого Чарли Чаплина. Ранее он обещал сделать это в том случае, если на президентское кресло решит претендовать комик Владимир Зеленский.

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