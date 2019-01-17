Кризис межбюджетных отношений: «Регионам нет смысла наращивать свои доходы»

Москва, , 01:28 — REGNUM Межбюджетные отношения в России остаются консервативными и не преодолели диспропорций в распределении средств и обязанностей. Об этом 16 января заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ, комментируя заявление вице-премьера Антона Силуанова о постепенном улучшении финансового состояния регионов.

«Я этого не заметил. По-моему, знаменитая пропорция 50−25−15 где была, там и осталась. Всё равно основные средства бюджета попадают в федеральный бюджет, потом в региональный и самое маленькое — в местный», — заявил Журавлёв.

«Но даже не в этом проблема. В конечном счёте, как порог делить ещё не так важно — важнее, на сколько едоков. Если у вас социальные функции внизу, а деньги вверху, у вас всё время будет денег не хватать, и не потому, что их мало, а просто потому, что они в другом месте находятся», — подчеркнул он.

По его мнению, главное — совместить доходы бюджета, «распределить их так, чтобы они совмещались с социальными задачами».

«Если у вас школы в районе, то и деньги должны быть на школы в районе, а не в федеральном бюджете. Эта гонка — она вечная, никогда не кончится. Вопрос даже не в абсолютных цифрах», — указал эксперт.

При этом, по его словам, нынешняя система межбюджетных отношений такова, что регионам, по существу, «не очень хочется рвать жилы и увеличивать объёмы своих доходов».

«Потому что если увеличишь объёмы доходов, центр уменьшит объёмы дотаций и будет всё то же самое, и все деньги всё равно останутся в федеральном бюджете», — пояснил Журавлёв.

В своё время подобная диспропорция была введена из политических соображений — после 1990-х годов бюджетные отношения стали инструментом для укрепления федерации. Однако сейчас настало время поменять такой подход.

«Вопрос в механизме, в организации системы, а не просто в цифрах. Вот в чём дело — если у нас регионы будут зарабатывать себе, а не на уменьшение дотаций федерального бюджета, то они будут зарабатывать. Если у региона будут деньги на выполнение своих задач — они будут работать. А так у нас пока всё сводится к тому, чтобы сходить в Минфин и ещё раз попросить. Все межбюджетные отношения нужно менять», — отметил он.

Напомним, что вице-премьер Антон Силуанов на Гайдаровском форуме заявил о том, что в России улучшилось финансовое состояние регионов. «Оно стало значительно более устойчивым, чем три-четыре года назад», — заявил Силуанов.