ВСУ обвиняют ЛНР в обстреле своего грузовика

Луганск, , 01:21 — REGNUM Подрыв на мине своего грузовика ВСУ пытаются представить как нарушение перемирия со стороны ЛНР, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

Комментируя сообщение о подрыве украинского военного грузовика, Марочко пояснил, что 16 января группа военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады «отмечала очередную годовщину формирования бригады».

«После распития алкогольных напитков, военнослужащие выехали на автомобиле «Урал» в ближайший магазин в населенный пункт Троицкое пополнить запас спиртного», — сообщил Марочко.

Представитель ЛНР отметил, что водитель наехал на мину, поскольку не был знаком с картой минных полей. Грузовик подорвался и ехавшие в нем украинские военные получили ранения различной степени тяжести.

Руководство бригады по-своему интерпретировало случившееся, чтобы цель поездки не узнало командование. Украинский полковник Руслан Татусь, командир бригады, «обвинил в подрыве автомобиля подразделения Народной милиции ЛНР».

«При этом, сообщая в штаб оккупационных сил данные о пострадавших, комбриг Татусь скрыл информацию о троих погибших, — добавил Морочко. — Мы не исключаем, что эти покойники будут списаны на очередные выдуманные обстрелы якобы со стороны наших подразделений, уже завтра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Народная милиция ЛНР зафиксировала три факта нарушения режима перемирия со стороны ВСУ за сутки 15 января. Были обстреляны населенные пункты Калиновка, Донецкий и Желобок.

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