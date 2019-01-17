Журналистка и четыре автоматчика. Бойко описала, как ее «встретила» Украина

Киев, , 00:40 — REGNUM Депортированную из России украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) после пересечения границы поместили в отдельную комнату, которую охраняли «четыре автоматчика», со ссылкой на портал PolitRussia передает РБК.

По словам Бойко, на Украине она рассчитывает на помощь адвокатов, поскольку против нее возбуждено уголовное дело по «страшным статьям».

«Это очень страшные статьи. Это государственное преступление. По ним только содержание под стражей, — заявилаБойко. — Но решения суда пока нет» сказала она».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января Бойко за нарушение миграционного законодательства была депортирована из России: журналистка просрочила разрешение на пребывание в стране. Ей был выписан штраф в размере пяти тысяч рублей.

По словам ее адвоката Галины Перфильевой, на Украине против Бойко возбуждены уголовные дела об измене родине и о призывах к нарушению территориальной целостности. Харьковский суд, куда она была доставлена, вынес решение об ее аресте.

Журналистка во время нахождения в России не смогла получить политического убежища.

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