Мэй: Я осуществлю Brexit

Лондон, , 23:56 — REGNUM Пока ещё премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала во что бы то ни стало осуществить волю британского народа и вывести королевство из Европейского союза. Об этом Мэй заявила сегодня, 16 января, после голосования в палате общин по вопросу вынесения вотума недоверия её кабинету.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня палата общин большинством голосов выразила вотум доверия кабинету Мэй. Таким образом, кабинет Мэй пока ещё останется у власти.

Напомним, что накануне палата общин большинством голосов отвергла план Мэй по выходу Великобритании из Европейского союза. Этот план Мэй долгое время согласовывала с евробюрократами и не смогла добиться лучших условий выхода для Лондона.

Как дальше будут развиваться события вокруг Brexit, сказать пока сложно, однако Мэй обещает, что выход Великобритании из Евросоюза состоится.

«Мы продолжим работать над выполнением торжественного обещания, которое мы дали народу этой страны, — воплотить в жизнь результаты референдума и покинуть ЕС», — сказала Мэй.

Она также добавила, что 21 января кабинет министров представит свои соображения на тему разрешения сложившейся ситуации вокруг Brexit.