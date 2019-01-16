Эрдоган выступил за пересмотр Дейтонских соглашений по Боснии и Герцеговине

Анкара, , 23:50 — REGNUM Турция выступает за пересмотр Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонских соглашений). Об этом 16 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в Анкаре.

«Я считаю, что ООН должна вмешаться и предпринять шаги к пересмотру Дейтонских соглашений», — сказал Эрдоган.

По его словам, за последние годы «стало очевидным, что Дейтонские соглашения в нынешнем виде не принесли решения для будущего Боснии и Герцеговины». «Они были разработаны в спешке за 21 день, и сегодня всем ясно, как много недоработок в них содержится», — отметил турецкий президент.

Эрдоган также высказал мнение, что смена председателя президиума Боснии и Герцеговины раз в восемь месяцев и невозможность формирования собственной армии создаёт серьёзные проблемы для этой страны.

Отметим, что в течение последних лет Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что первый президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович оставил балканскую страну ему и Турции «в наследство». «Босния — есть османское наследие», — приводил он слова Изетбеговича, обещая, что Турция сделает всё от неё зависящее для установления мира, безопасности и процветания в БиГ.

Нынешний председатель президиума БиГ, экс-президент Республики Сербской Милорад Додик ранее критически отзывался о подобных заявлениях турецкого лидера. Называя Эрдогана «государственным деятелем большой страны», он отмечал, что в Боснии и Герцеговине «всё будет хорошо до тех пор, пока представители этой страны не захотят некоторым образом вмешаться во внутренние дела БиГ».

В целом Турция рассматривает Балканы как одно из приоритетных направлений внешней политики и в последние годы пытается укреплять влияние в регионе путём наращивания экономических связи с балканскими странами, а также посредством гуманитарных программ.

Общее рамочное мирное соглашение по Боснии и Герцеговине было согласовано в ноябре 1995 года на военной базе США в Дейтоне и подписано 14 декабря 1995 года в Париже. Договорённости, положившие конец войне в Боснии и Герцеговине 1992−1995 годов, предусматривали прекращение огня, разделение враждующих сторон и обособлении территорий.

В соответствии с Дейтонскими соглашениями государство Босния и Герцеговина. состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, которые занимают соответственно 51% и 49% территории страны. Позднее в качестве отдельной административной единицы в составе БиГ также был выделен Округ Брчко, через который проходила спорная чаcть границы между двумя энтитетами.

Для контроля за соблюдением соглашения в БиГ был создан аппарат высокого представителя, который обладает исключительными полномочиями и может отстранять от должности государственных деятелей, отменять решения боснийских властей и выносить свои собственные.