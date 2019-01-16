Исламисты атаковали две деревни туарегов в Мали

Бамако, , 23:58 — REGNUM Вооруженные боевики атаковали две деревни туарегов в провинции Менака в Мали, 16 января передает агентство Associated Press.

По сообщению группы самообороны туарегов, жертвами нападения стали 20 человек. В числе погибших — бойцы самообороны и мирные жители, в том числе несколько пожилых людей.

Туареги называют организаторами нападения исламистов, связанных с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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