В ООН подсчитали число жертв столкновений на западе Конго

Киншаса, , 23:18 — REGNUM По информации ООН, за три дня столкновений в декабре 2018 года на западе Конго погибли не менее 890 человек, 16 января передает агентство Reuters.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, озвучившая число погибших, призвала власти Конго расследовать «шокирующее насилие» в провинции Май-Ндомбе и наказать всех виновных.

Столкновения в четырех деревнях на западе Конго происходили месяц назад, с 16 по 18 декабря. К кровопролитию привел конфликт между общинами бануну и батенде.

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