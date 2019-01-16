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Парламент Великобритании выразил доверие правительству Терезы Мэй

Политика

Инициатива лидера лейбористов Джереми Корбина о вотуме недоверия кабинету министров не нашла поддержки большинства

Парламент Великобритании выразил доверие правительству Терезы Мэй
Surrey County Council News
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Лондон, 16 января 2019, 22:59 — REGNUM  Парламент Великобритании на заседании вечером 16 января выразил доверие правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй.

В ходе голосования в палате общин вотум недоверия кабинету министров поддержали 306 парламентариев, 325 депутатов высказались против.

Напомним, что накануне британский парламент отклонил предложенный Терезой Мэй план по выходу Соединённого Королевства из Европейского союза. В ходе голосования проект соглашения поддержали 202 парламентария, 432 выступили против.

Сразу же после этого лидер Лейбористской партии Джереми Корбин внёс на рассмотрение предложение о вотуме недоверия правительству.

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