Судьба миллионов: Омбудсмены РФ и Узбекистана договорились о взаимодействии

Ташкент, , 23:00 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписала 16 января в Ташкенте Меморандумы о сотрудничестве с омбудсменом Узбекистана и с Национальным центром Узбекистана по правам человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.

По словам Москальковой, подписание документов на практике поможет гражданам в оказании взаимной правовой помощи, в частности, согласно документам, теперь отвечать на запросы граждан будут в максимально короткий срок, не превышающий один месяц.

Также, теперь стороны будут принимать запросы граждан посредством электронной почты и рассматривать их как официальные документы, своевременно уведомлять друг друга о нарушениях прав граждан России на территории Узбекистана и наоборот, принимать обращения от граждан Узбекистана на территории Российской Федерации.

Кроме того, документы предусматривают проведение регулярных двусторонних консультаций по вопросам защиты прав и свобод граждан, совместных практических и исследовательских работ, научно-практические конференций, взаимный обмен опытом по вопросам содействия соблюдению государством обязательств по международным конвенциям и соглашениям в области прав человека.

«Уверена, что работа в рамках меморандумов существенно повысит уровень защищенности прав наших граждан», отметила Москалькова.

В ходе визита в Ташкент, Москалькова также приняла участие в узбекско-российском круглом столе на тему «Взаимодействие во благо прав человека и верховенства закона: гуманитарные аспекты сотрудничества институтов омбудсмена Узбекистана и России».

По официальным данным, в настоящее время на территории России трудятся более 2 миллионов граждан Узбекистана, однако независимые эксперты заявляют, что эта цифра намного больше — более 4 миллионов.