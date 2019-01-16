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Постпред России при ЕС: «Политический кризис в Британии слишком глубок»

Политика

Владимир Чижов прокомментировал голосование по Brexit в парламенте Соединённого Королевства

Постпред России при ЕС: «Политический кризис в Британии слишком глубок»
Dave Kellam
Великобритания и Евросоюз

Брюссель, 16 января 2019, 22:47 — REGNUM  Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов охарактеризовал ситуацию в Великобритании после голосования по Brexit в палате общин как глубокий политический кризис.

«Слишком глубок политический кризис в Соединённом Королевстве, слишком расходятся взгляды британских парламентариев на будущее отношений с Европейским союзом и на роль страны в мире в целом», — сказал Чижов журналистам в Брюсселе.

По этой причине, отметил российский дипломат, мало кто из наблюдавших за событиями последних месяцев вокруг Brexit верил в то, что соглашение будет поддержано в парламенте Великобритании.

При этом Чижов уверен, что состоявшееся голосование по Brexit — это «далеко не конец истории», и на пути взаимоотношений Великобритании с ЕС будет «ещё немало вызовов и подводных камней».

Напомним, накануне парламент Великобритании отклонил предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу страны из Европейского союза. В ходе голосования проект соглашения поддержали 202 парламентария, 432 выступили против.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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