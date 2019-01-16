Среда, 16 Января 2019 года
22:45:01 МСК

Спецпосланник США: Мы готовы продолжить переговоры с талибами*

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 16 января 2019, 22:43 — REGNUM  Соединенные Штаты намерены «очень скоро» возобновить переговоры с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 16 января передает агентство Reuters.

По словам спецпосланника США по мирному урегулированию в Афганистане Залмая Халилзада, он «надеется», что исламисты готовы заключить мир, однако готов к разным вариантам развития событий.

«Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) хотят говорить, мы можем говорить. Если они хотят драться, мы можем драться», — сообщил Халилзад журналистам в Кабуле.

Читайте также: Афганское правительство не видит препятствий для переговоров с боевиками

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США проигрывают Афганистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить