Спецпосланник США: Мы готовы продолжить переговоры с талибами*

Кабул, , 22:43 — REGNUM Соединенные Штаты намерены «очень скоро» возобновить переговоры с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 16 января передает агентство Reuters.

По словам спецпосланника США по мирному урегулированию в Афганистане Залмая Халилзада, он «надеется», что исламисты готовы заключить мир, однако готов к разным вариантам развития событий.

«Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) хотят говорить, мы можем говорить. Если они хотят драться, мы можем драться», — сообщил Халилзад журналистам в Кабуле.

Читайте также: Афганское правительство не видит препятствий для переговоров с боевиками