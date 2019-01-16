Резолюция по блокировке снятия санкций с компания Дерипаски не проведена

Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Сенат Конгресса США не смог провести через процедурное голосование резолюцию по блокировке снятия санкций против компаний, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Об этом свидетельствуют данные голосования, обнародованные сегодня, 16 января.

Речь идет о резолюции о несогласии с планами американского казначейства снять санкции с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Эту резолюцию выдвинули демократы, которые контролируют большинство в палате представителей Конгресса.

За завершение дебатов по этому вопросу и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против — 42. Однако, чтобы впоследствии принять резолюцию простым большинством, на данном голосовании необходимы были голоса 60 сенаторов, а этого не произошло.

Более того, помимо сената Конгресса США, эта резолюция должна быть принята палатой представителей (поскольку там большинство демократы, это не составит труда) и подписана президентом, который может наложить на нее вето.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава американского казначейства Стивен Мнучин заявил, что санкции с компаний, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской могут быть сняты, так как они выполнили все требования Вашингтона и Дерипаска существенно сократил свою долю в них. Однако демократы решили воспрепятствовать этому и теперь пытаются протащить резолюцию, которая бы запретила казначейству снимать санкции.