Лоран Гбагбо намерен вернуться в Кот-д'Ивуар

Гаага, Нидерланды, , 22:39 — REGNUM Оправданный Международным уголовным судом в Гааге экс-президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо намерен вернуться на родину, 16 января передает агентство Reuters.

«Мой отец не будет жить ни в одной стране, кроме Кот-д'Ивуара. Он хочет вернуться, и мы ждем его возвращения», — сообщила журналистам дочь бывшего президента Мария Лоуренс Гбагбо.

Ранее 16 января МУС отклонил требование обвинения о содержании под стражей Гбагбо, днем ранее оправданного по обвинениям в военных преступлениях.

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