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Силы безопасности Египта уничтожили группу боевиков на Синае

Политика

Захвачен склад оружия и боеприпасов

Каир, 16 января 2019, 22:48 — REGNUM  Силы безопасности Египта вступили в перестрелку и уничтожили группу боевиков на Синайском полуострове, 16 января передает агентство Associated Press.

Согласно официальному заявлению полиции, в ходе боя на заброшенной ферме в городе Эль-Ариш были уничтожены пятеро исламистов. Полицейскими также захвачен склад оружия и боеприпасов.

Широкомасштабная спецоперация армии и полиции Египта против исламистов на Синайском полуострове продолжается с начала 2018 года.

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