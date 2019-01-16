Силы безопасности Египта уничтожили группу боевиков на Синае

Каир, , 22:48 — REGNUM Силы безопасности Египта вступили в перестрелку и уничтожили группу боевиков на Синайском полуострове, 16 января передает агентство Associated Press.

Согласно официальному заявлению полиции, в ходе боя на заброшенной ферме в городе Эль-Ариш были уничтожены пятеро исламистов. Полицейскими также захвачен склад оружия и боеприпасов.

Широкомасштабная спецоперация армии и полиции Египта против исламистов на Синайском полуострове продолжается с начала 2018 года.

Читайте также: Силы безопасности Египта уничтожили 40 исламистов после подрыва автобуса