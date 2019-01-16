Климкин о готовности ОБСЕ и ООН ввести в Донбасс миротворцев

Киев, , 21:05 — REGNUM ОБСЕ предлагают ввести на Донбасс совместную с ООН миротворческую миссию. Об этом 16 января заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения журналистам в Северодонецке, трансляцию в Twitter вела спикер ведомства Екатерина Зеленко.

«Представители ОБСЕ, работающие на минской площадке, вышли с предложением создать общую миссию ООН и ОБСЕ. Эта миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию», — рассказал Климкин.

Он обвинил «Кремль в попытке использовать Донбасс для реализации российской модели федерализации Украины».

«Для него вопрос реальной миссии будет одним из основных, поскольку он прекрасно понимает, можно делать определенные практические шаги, но решения можно достичь только путем эффективной миссии. Я много раз говорил: мы можем говорить о любых вариантах и опциях, но легитимизировать оккупацию и использовать оккупированный Донбасс как толчок для российской модели федерализации Украины России не удастся», — считает Климкин.

Министр отметил, что для специальной мониторинговой мисси ОБСЕ важно решить вопросы финансового характера.

«СММ получит новое оборудование, ОБСЕ получит новые камеры, которые будут намного лучше фиксировать обстрелы. ОБСЕ будет более эффективно использовать дроны… Сегодня очень важно усилить СММ, усилить человеческий потенциал, усилить технически… Важно, чтобы СММ имел доступ ко всей территории оккупированного Донбасса и к участку границы, которую мы сегодня не контролируем», — сказал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января новый председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в сопровождении министра иностранных дел Украины Павла Климкина впервые посетил Донбасс.

«На КПВВ «Станица Луганская» — снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы СММ ОБСЕ и ее свободного передвижения», — отметил Климкин в своем микроблоге в Twitter .

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения США по миссии ООН на востоке Украины неприемлемы. Он напомнил, что Россия предложила ограничиться миссией ООН на линии столкновения сторон и охраны наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.