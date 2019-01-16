Украинский политик: монетизация субсидий приурочена к президентским выборам

Киев, , 21:13 — REGNUM Монетизация субсидий — это лишь средство для украинской власти, чтобы повысить свой рейтинг перед президентскими выборами, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, сообщает 16 января «112 Украина».

По его словам, правительство торопится с монетизацией льгот: так, программа должна была быть начата только осенью 2019 года, однако украинские власти решили начать выдавать наличные уже в марте.

Суслов отметил, что такая спешка однозначно связана с президентскими выборами в стране, поскольку выдача наличных «будет очень хорошо стимулировать избирателя», особенно бедные слои населения, которым полагаются субсидии.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Рейтинг действующей власти крайне низкий, граждане Украины совершенно не доверяют ни президенту, ни правительству, ни парламенту.