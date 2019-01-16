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Госдеп США считает «политическим» приговор канадскому наркоторговцу в Китае

Политика

Майк Помпео и Христя Фриланд «выразили свою обеспокоенность»

Госдеп США считает «политическим» приговор канадскому наркоторговцу в Китае
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Вашингтон, 16 января 2019, 20:49 — REGNUM  Государственный департамент США считает «политически мотивированным» смертный приговор, вынесенный властями Китая наркоторговцу из Канады, 16 января передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению госдепа, госсекретарь США Майк Помпео совместно с главой МИД Канады Христей Фриланд «выразили свою обеспокоенность по поводу произвольных задержаний и политически мотивированных приговоров в отношении граждан Канады» в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Китае пересмотрел приговор наркоторговцу Роберту Шелленбергу — гражданин Канады, ранее осужденный на 15 лет, после апелляции был приговорен к смертной казни.

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Китайско-американские отношения
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