Госдеп США считает «политическим» приговор канадскому наркоторговцу в Китае

Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Государственный департамент США считает «политически мотивированным» смертный приговор, вынесенный властями Китая наркоторговцу из Канады, 16 января передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению госдепа, госсекретарь США Майк Помпео совместно с главой МИД Канады Христей Фриланд «выразили свою обеспокоенность по поводу произвольных задержаний и политически мотивированных приговоров в отношении граждан Канады» в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Китае пересмотрел приговор наркоторговцу Роберту Шелленбергу — гражданин Канады, ранее осужденный на 15 лет, после апелляции был приговорен к смертной казни.

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