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Эрдоган: При теракте в Сирии погибли 27 человек, включая пятерых солдат США

Политика

Взрыв произошёл 16 января в центре сирийского города Манбиджа

Эрдоган: При теракте в Сирии погибли 27 человек, включая пятерых солдат США
Иллюстрация: Defense.gov
Американские солдаты в окрестностях Манбиджа

Анкара, 16 января 2019, 20:24 — REGNUM  В результате теракта в сирийском городе Манбидже, по последним данным, погибли 27 человек, в том числе пять американских военнослужащих. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, за атакой стоит террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эрдоган не исключил, что цель теракта заключалась в том, чтобы повлиять на решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. По его словам, если так и случится, это «будет победой террористов».

Напомним, мощный взрыв прогремел 16 января на одной из центральных улиц Манбиджа. Объектом нападения стал патруль сил международной коалиции во главе с США.

Ранее в Вашингтоне подтвердили, что в результате теракта четверо американских военнослужащих погибли и ещё трое получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США подтвердили гибель четырех американских солдат в Манбидже

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Участие США в войне в Сирии
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