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Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Политика

История с депортацией украинской журналистки, против которой на Украине заведены уголовные дела, выглядит странно

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Иллюстрация: 40.мвд.рф
Арест

Харьков, Украина, 16 января 2019, 20:07 — REGNUM  Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове. Об этом сегодня, 16 января, сообщила журналистам её адвокат Галина Перфильева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский суд признал Бойко виновной в нарушении части 3.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России»). Также Бойко оштрафовали на 5 тыс. рублей.

В итоге Бойко была выдворена с территории России. После передачи Бойко украинской стороне её доставили в суд Харькова, где Бойко была арестована в рамках уголовных дел, возбужденных против нее. Речь идёт об уголовных делах по статьям «Измена родине» и «Призыв к нарушению территориальной целостности Украины». Стоит отметить, что Бойко известна своей критикой действующей украинской власти.

Известно, что Бойко пыталась добиться политического убежища в России, но ей было отказано. На Украине Бойко, скорее всего, грозит длительное тюремное заключение. Чем руководствовались российские власти, высылая Бойко из страны, пока неизвестно.

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