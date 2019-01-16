Полиция и военные подавили протесты в Зимбабве

Хараре, , 20:09 — REGNUM Сотрудники полиции и военные разогнали акцию протеста в столице Зимбабве, 16 января передает агентство Associated Press.

Для разгона митингующих в центре Хараре полицейские использовали дубинки и слезоточивый газ. После подавления протеста сотрудники безопасности пресекают на улице любые собрания, в которых участвуют более пяти человек.

Всеобщая забастовка в Зимбабве, вызванная шквальным ростом цен на топливо и продовольствие, продолжается третий день подряд. В Хараре закрыта большая часть магазинов и других коммерческих предприятий.

Читайте также: В Зимбабве арестовали священника, выступающего против правительства