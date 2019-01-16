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Полиция и военные подавили протесты в Зимбабве

Политика

Всеобщая забастовка продолжается третий день подряд

Хараре, 16 января 2019, 20:09 — REGNUM  Сотрудники полиции и военные разогнали акцию протеста в столице Зимбабве, 16 января передает агентство Associated Press.

Для разгона митингующих в центре Хараре полицейские использовали дубинки и слезоточивый газ. После подавления протеста сотрудники безопасности пресекают на улице любые собрания, в которых участвуют более пяти человек.

Всеобщая забастовка в Зимбабве, вызванная шквальным ростом цен на топливо и продовольствие, продолжается третий день подряд. В Хараре закрыта большая часть магазинов и других коммерческих предприятий.

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