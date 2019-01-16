Чувашских министров лишат дополнительного оплачиваемого отпуска

Чебоксары, , 19:26 — REGNUM В Чувашии чиновники, которые назначаются на должности главой республики, лишились возможности дополнительного 12-дневного отпуска за ненормированный рабочий день. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 16 января, глава региона Михаил Игнатьев подписал указ, отменяющий указ «об установлении ненормированного рабочего дня».

Согласно документу, признан утратившим силу указ «об установлении ненормированного рабочего дня лицам», замещающим государственные должности, назначение на которые осуществляется главой Чувашии. Напомним, данный указ был принят в июле 2012 года: согласно ему, чиновникам за ненормированный рабочий день ежегодно предоставлялся 12-дневный дополнительный оплачиваемый отпуск. Средства выделялись «в пределах фонда оплаты труда органов исполнительной власти» Чувашии.

Напомним, что лицам, замещающим государственные должности Чувашии, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней. Отметим, что в сводный перечень государственных должностей республики, назначение которых осуществляется главой региона, входят министры, вице-премьеры, руководитель администрации главы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов республики Светлана Енилина заявляла, что траты на чиновников выросли на 0,8% и достигли в 2017 году почти 950 млн рублей.

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