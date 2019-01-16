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В Раде предложили ввести «день героев, погибших от российской агрессии»

Политика

О том, что именно украинские войска убивают мирных граждан Донбасса, украинские политики вспоминать не любят

В Раде предложили ввести «день героев, погибших от российской агрессии»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Киев, 16 января 2019, 19:21 — REGNUM  Фракция «Народный фронт» в Верховной раде предложила президенту Украины Петру Порошенко утвердить «день героев, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины», говорится в письме главы фракции Максима Бурбака, сообщает 16 января пресс-служба партии.

По мнению депутатов фракции, память о военнослужащих ВСУ, которые погибли во время ведения боевых действий в Донбассе против мирных жителей, должна быть «почтена».

Напомним, гражданская война в Донбассе была развязана Киевом в 2014 году как ответ на свободное волеизъявление граждан Украины, которые не захотели жить под игом украинских националистов.

Каждый день украинские боевики убивают мирных жителей в Донбассе, прикрываясь рассказами о «российской агрессии», притом, что сами украинские войска не соблюдают ни одного соглашения, подписанного между республиками Донбасса и Украиной.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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