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На Украине определили кандидатов в судьи высшего антикоррупционного суда

Политика

Были отобраны 49 кандидатов

Киев, 16 января 2019, 19:12 — REGNUM  Кандидаты в судьи для высшего антикоррупционного суда Украины были определены общественным советом международных экспертов Украины, сообщает 16 января «Укринформ».

Согласно сообщению, совет отобрал 49 кандидатур на пост судей в антикоррупционном суде. Теперь дальнейший отбор кандидатов будет производиться общественным советом и высшей квалификационной комиссией судей Украины в течение шести заседаний.

Отмечается, что 49 кандидатов были отобраны из списка из 113 потенциальных судей в антикоррупционный суд.

Напомним, создание антикоррупционного суда — одно из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша. В связи с этим Киев торопится создать данный орган, чтобы показать, что Украина успешно выполняет поручения фонда.

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Политическая жизнь Украины
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