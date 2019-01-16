Экс-замглавы спецслужб Киргизии заподозрили в подделке документов

Бишкек, , 18:44 — REGNUM Против экс-заместителя председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии Болота Суюмбаева в ближайшее время могут возбудить уголовное дело о подделке документов. Об этом сообщает «24.kg» со ссылкой на собственные источники.

Накануне, 15 января, бывшего директора службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности вызывали на допрос в службу по борьбе с экономическими преступлениями.

«Суюмбаев поступил в Академию физической культуры в 1987 году. Его дважды отчисляли, но он восстанавливался. В итоге в 2012 году, то есть через 25 лет, Болот Суюмбаев получил диплом преподавателя физической культуры. На тот момент он уже работал в аппарате президента Киргизии», — отмечают киргизстанские СМИ.

Также стало известно о том, что бывшего замруководителя киргизстанских спецслужб уличили в плагиате — текст сочинения, написанного им во время одной из попыток получить высшее образование, совпадает с текстом из первого издания Детской энциклопедии 1961 года.

Отметим, что Болот Суюмбаев был ставленником бывшего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. До того как стать его личным телохранителем, а затем и главой службы анализа и прогнозирования рисков ГКНБ, Суюнбаев работал актером, каскадером, охранником, ревизором и инспектором службы безопасности в одном из частных банков.

Ранее аналитики «Диссернета», применяя специализированные компьютерные программы, выявили плагиат в научных трудах экс-министра экономического развития и торговли Акылбека Жапарова, бывшего вице-мэра столицы Киргизии Эркинбека Исакова, бывшего замминистра внутренних дел Бактыбека Алымбекова, экс-депутата парламента Турдукан Жумабековой, декана Юридической академии Данияра Джумалиева и бывшего ректора Академии МВД Алмаза Базарбаева.

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Отметим, что по информации местных СМИ, высшая аттестационная комиссия Киргизии отреагировала на информацию о наличии плагиата в научных работах бывших и действующих киргизстанских чиновников, закрыв доступ к базе диссертаций в интернете и отказываясь выдавать копии таких документов.