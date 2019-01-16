Из ЕР исключили двух подозреваемых в педофилии астраханских экс-депутатов

Астрахань, , 18:30 — REGNUM Бывших депутатов Астраханской областной думы Игоря Поплевко и Виталия Курскова исключили из «Единой России». Как сообщила пресс-служба регионального отделения ЕР, официальная формулировка причины — «за дискредитацию партии». Оба они проходят подозреваемыми по делу о растлении малолетних.

Поплевко и Курсков участвовали в работе облдумы третьего созыва (2001−2006 годы). В 2018 году стало известно о возбуждении уголовного дела о растлении несовершеннолетних, в котором фигурирует в том числе и бывший чиновник областного правительства, но официальные ведомства информации не давали. В декабре 2018 года СК РФ сообщил о завершении следствия. Экс-депутат Поплевко и бывший министр регионального правительства Курсков подозреваются в совершении 78 эпизодов преступлений по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

Из партии их исключили на заседании 15 января. Решение было единогласным.

«Курсков и Поплевко подозреваются в вопиющем преступлении против детей. Я сама являюсь матерью и бабушкой, и могу сказать — это преступление аморально и бесчеловечно. Мне стыдно, что когда-то они были связаны с фракцией и были депутатами. Самое малое, что мы можем сделать — это выгнать их из партии. Сейчас слово за судом, и я уверена, что преступники понесут самое суровое наказание», — заявила замсекретаря астраханского отделения ЕР Ирина Родненко.

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