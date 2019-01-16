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Депутат Рады: Савченко получит через суд депутатскую зарплату

Политика

Суд на Украине установил, что правоохранители помешали Савченко выходить на работу в Верховную раду

Киев, 16 января 2019, 18:38 — REGNUM  Депутат Верховной рады Надежда Савченко добилась через суд выплаты ей 450 тыс. гривен ($16 тыс.) за то, что она не могла выходить на работу, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, сообщает 16 января УНИАН.

По его словам, суд определил, что правоохранительные органы «помешали Савченко ходить на работу и получать заработную плату». В результате Савченко выплатят средства, которые она не получила, так как не выходила на работу.

Напомним, на данный момент Савченко находится в СИЗО и обвиняется в государственной измене, планировании терактов в Верховной раде и администрации президента Украины и других «преступлениях».

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Дело Савченко
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