Среда, 16 Января 2019 года
18:10:52 МСК

Турция: США намерены остаться в воздушном пространстве Сирии

Политика

Анкара озвучила пункты американского плана по Сирии

Анкара, 16 января 2019, 18:10 — REGNUM  Новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на турецкие СМИ сообщил о том, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын 15 января сказал намерении Соединенных Штатов сохранить свое присутствие в воздушном пространстве Сирии после вывода своих войск из страны.

Он также добавил, что на прошлой неделе американская делегация в Анкаре передала турецкой стороне неофициальное предложение США по плану действий в Сирии. Данная делегация возглавлялась советником по национальной безопасности президента США Джоном Болтоном.

В американском документе есть пять пунктов, среди которых подтверждение по выводу войск из Сирии, намерение продолжить борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сохранение присутствия США воздушном пространстве Сирии в рамках международной коалиции.

До выступления Ибрагима Калына президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о достижении «исторического взаимопонимания» по Сирии с президентом США Дональдом Трампом в ходе недавнего телефонного разговора, а также о планах по созданию зоны безопасности на севере Сирии у турецкой границы шириной 32 километра, которая может быть со временем расширена.

Следует заметить, что США и Турция делят территорию суверенного государства, а заявление о создании зоны безопасности на сирийской территории на языке международного права называется агрессией. Есть основания полагать, что подобный подход Реджеп Эрдоган попробует предложить и Владимиру Путину на их планируемой встрече 23 января.

Многое в данной ситуации зависит от курдских Сирийских демократических сил, насколько они смогут договориться с Дамаском, а также от позиции арабских племен, проживающих на территории Северной Сирии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить