Путин обозначил главную задачу российской власти

Москва, , 17:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства Дмитрия Медведева напомнил чиновникам, в чем главная задача властей в стране. Совещание состоялось сегодня, 16 января.

По словам Путина, главная задача российских властей — это повышение качества жизни российских граждан.

«Я напомню простую истину: главная наша задача — это повышение качества жизни наших людей, граждан России, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением её структуры», — сказал президент России.

Стоит отметить, что российский лидер ранее уже говорил о том, что рост благосостояния граждан России — это основная задача властей.

На совещании с членами правительства Путин обратил внимание вице-премьер, министра финансов Антона Силуанова и главу Банку России Эльвиры Набиуллиной на инфляцию в стране.