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Путин обозначил главную задачу российской власти

Политика

Президент уже не раз об этом говорил

Москва, 16 января 2019, 17:52 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства Дмитрия Медведева напомнил чиновникам, в чем главная задача властей в стране. Совещание состоялось сегодня, 16 января.

По словам Путина, главная задача российских властей — это повышение качества жизни российских граждан.

«Я напомню простую истину: главная наша задача — это повышение качества жизни наших людей, граждан России, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением её структуры», — сказал президент России.

Стоит отметить, что российский лидер ранее уже говорил о том, что рост благосостояния граждан России — это основная задача властей.

На совещании с членами правительства Путин обратил внимание вице-премьер, министра финансов Антона Силуанова и главу Банку России Эльвиры Набиуллиной на инфляцию в стране.

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Правительство России
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