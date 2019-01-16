Сдача Курил: «Уступками Россия заложит ту же логику в отношениях с Западом»

Москва, , 17:35 — REGNUM Территориальные уступки в пользу Японии не принесут России никаких репутационных выгод. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

«Часто говорят, что для развития сотрудничества с конкретной страной, нам нужен другой фон. Сегодня, сейчас в японском контексте мне бы хотелось подчеркнуть главную мысль, что идти под санкциями на уступки одной из стран Запада — это значит закладывать точно такую же логику в отношения с другими странами Запада. И не только с ними», — заявил Демурин.

В действительности главное условие улучшения отношений между Россией и Японией заключается в снятии территориальных притязаний Японии и отказ Японии от участия в западной политике санкций в отношении России, считает эксперт.

«На мой взгляд, конкретный план действий МИДа должен крутиться вокруг этих двух задач. Не какой-то там мирный договор, не какое-то выполнение декларации 1956 года! О чём мы говорим? В условиях враждебного давления Запада на нашу страну это будет тогда договор о сдаче и манипулирование ради уступок документом, о котором давно и совершенно очевидно решением советского руководства в апреле 1960 года было сказано, что территориальный вопрос закрыт», — подчеркнул он.

16 января в в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим». Эксперты подчеркнули, что претензии Японии на Курильские острова лишены каких-либо юридических оснований, а сами острова — в том числе Малая Курильская гряда, — имеет для России не только большое военно-стратегическое, но и экономическое значение, обладая большими запасами рыбы и крупным потенциалом нефтяных и газовых месторождений.