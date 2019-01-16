ДНР: ВСУ будут готовить жителей Донбасса для проведения диверсий

Донецк, , 17:35 — REGNUM Жителей Донбасса будут обучать западные инструкторы в Хмельницкой области минно-взрывному делу, заявил 16 января начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 16 января «Донецкое агентство новостей».

По его словам, обучение будет проводиться в Каменец-Подольском в центре подготовки инженерных войск. К тем, кто будет обучаться, предъявляются особые требования: они должны быть уроженцами Донецкой области или Донецка и хорошо знать регион.

Безсонов отметил, что после конца обучения жители Донбасса войдут в состав украинских диверсионных групп.

Напомним, украинские войска используют все возможности, чтобы нанести вред мирным жителям и войскам ДНР и ЛНР, нарушая все нормы гуманитарного права и все соглашения, достигнутые ранее.