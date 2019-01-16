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Корбин: министры Терезы Мэй — это «правительство зомби»

Политика

Правительство, которое «не может проводить свои законы через парламент», должно быть распущено

Корбин: министры Терезы Мэй — это «правительство зомби»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 16 января 2019, 17:35 — REGNUM  Лидер оппозиции Великобритании Джереми Корбин надеется, что правительство Терезы Мэй не выдержит голосование по вотуму недоверия в парламенте, 16 января передает агентство Reuters.

«Нет никаких сомнений, что это действительно правительство зомби», — заявил Корбин журналистам в преддверии голосования.

По словам Корбина, правительство, которое «не может проводить свои законы через парламент», должно быть распущено, если не получит от парламентариев «новый мандат».

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Внутренняя политика Великобритании
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