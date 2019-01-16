Москва, , 17:24 — REGNUM Япония не прекращает своего участия в антироссийской политике и не прекратит даже после заключения Россией с ней мирного договора. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

«Какой международный контекст мы имеем? Мы видим, что Япония сегодня — это часть совокупного Запада, который проводит в отношении России абсолютно враждебную, силовую политику, различного рода давление. Это и политическое давление, и военное, и экономическое, и пропагандистское. И под всеми документами «семёрки», определяющей стратегию и тактику этих действий, стоит подпись японского руководства», — заявил Демурин.

По его словам, совсем недавно Россия имела возможность убедиться в этом и на конкретном примере накануне переговоров с японским министром иностранных дел в Москве — в том, как японские санкции мешают экономическому развитию страны. Речь идёт о том, что выпуск российского самолета МС-21 оказался под угрозой из-за санкций, не дающих производителю сделать принципиально новое крыло.

«Проект не может двигаться вперёд в связи с тем, что японцы не поставляют, как это планировалось ранее по контрактам, композитные материалы для крыла этого самолёта. Ростех начал оправдываться, говорить, что ничего страшного, купим в другом месте и так далее и тому подобное, но специалисты в области композитных материалов знают качество и китайских композитных материалов, и то качество, которое мы пока можем обеспечить у нас», — отметил он.

«Тут есть, конечно, вопрос, почему четыре года назад не была исключена японская составляющая из этого проекта и почему только сегодня начинается разговор о том, где мы будем искать замену японским композитным материалам. Но сейчас я привлекаю внимание к конкретному примеру. И мне очень интересно, наш министр иностранных дел перед японцами этот вопрос поставил или нет в ходе двусторонних переговоров? Судя по тому, что мы от него узнали, ничего подобного не обсуждалось. Японская линия участия во враждебной современной России политике Запада есть и будет сохраняться», — подчеркнул Демурин.

16 января в в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим». Эксперты подчеркнули, что претензии Японии на Курильские острова лишены правовых оснований.