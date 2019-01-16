ЕС согласовал санкции против «офицеров ГРУ», включая Петрова и Боширова

Брюссель, , 17:22 — REGNUM Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четверых «офицеров ГРУ», включая обвиняемых Западом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом 16 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Имены других двух человек пока не называются. Отмечается, что они станут известны после того, как Совет ЕС утвердит решение послов 21 января на плановом заседании в Брюсселе.

Четверо граждан России, а также пятеро сирийцев станут первыми фигурантами чёрного списка Евросоюза в рамках утверждённого Брюсселем минувшей осенью нового режима введения санкций по химическому оружию.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Совет ЕС одобрил возможность введения санкций «в отношении лиц и организаций, которые вовлечены в разработку и использование химического оружия по всему миру, независимо от их национальности и местонахождения».

Читайте также: Евросоюз одобрил введение санкций за создание и применение химоружия

Напомним, в декабре минувшего года министерство финансов США также ввело санкции в отношении Александра Мишкина и Анатолия Чепиги — настоящие имена Петрова и Боширова, согласно утверждениям группы Bellingcat и портала The Insider.

Читайте также: США ввели санкции против «отравителей» Скрипалей