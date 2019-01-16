Ответ на Курилы: «Россия могла бы законно претендовать на часть Хоккайдо»

Москва, , 17:04 — REGNUM Россия могла бы вполне обоснованно выдвинуть претензии Японии по поводу статуса ряда территорий на острове Хоккайдо. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей Плотников в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

«Мы всё время отбиваемся, оправдываемся, сто раз доказываем очевидные вещи, но при этом мы можем вполне серьёзно при нынешнем развитии ситуации поставить перед нашими японскими коллегами вопрос о следующем: в конце XVIII века в результате одной из многочисленных экспедиций, которые направляла Россия, был взят ясак (то есть наложена дань) на айнов, которые проживали в районе современного Мемуро — северо-восточный уезд нынешней префектуры Хоккайдо», — заявил Плотников.

«В соответствии с международно-правовыми нормами того времени наложение ясака — причём его брали не один раз, два или даже три года, — означало подданство населения, там проживающего. Поэтому в чётком соответствии с нормами международного права того времени, Россия абсолютно имела полное законное право считать хотя бы часть северо-восточного Хоккайдо своей территории», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что теперь Россия в качестве «ответного жеста» могла бы объявить указанные земли исконно русской территории, и в этом совершенно нет ничего странного или экстремистского.

«И на русских, и, что очень важно, и на иностранных географических картах в XVIII и начале XIX века остров Хоккайдо очень часто назывался 22-ым островом Курильской гряды. Так что ещё неизвестно, что такое понятие «Курильские острова» и что такое понятие «Северной гряды». Так что мы ждём от вас, уважаемые японцы, предоставления нам аргументов, где вы могли бы нам доказать, что северо-восточный Хоккайдо не являлся когда-то исконной частью российской территорией!» — добавил Плотников.

16 января в в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим». Эксперты подчеркнули, что претензии Японии на Курильские острова лишены оснований, а сами острова — в том числе Малая Курильская гряда, — имеет для России не только большое военно-стратегическое значение, но и экономическое. В частности, регион крайне богат рыбой и имеет крупный потенциал нефтяных и газовых месторождений.