В Евросоюзе создали новый черный список, в которые внесли «сотрудников ГРУ»

Брюссель, , 17:04 — REGNUM Послы стран Европейского союза согласовали санкционные списки по химическому оружия. Об этом сегодня, 16 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах Европейского союза.

В черные списки ЕС по химическому оружия попали четыре «сотрудника ГРУ», в том числе двое российских граждан, которых британские власти считают ответственными за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который работал на британскую разведку. Также в черный список ЕС попали пятеро граждан Сирии.

Сегодня в Брюсселе прошло заседание подготовительного комитета Совета Европейского союза в составе постоянных представителей. В повестке дня было рассмотрение документа со списками в рамках нового санкционного режима в связи с распространением химического оружия.