Мэрию Генуи «минировали» сторонники «Красных бригад»

Генуя, Италия, , 17:03 — REGNUM В мэрию Генуи утром в среду, 16 января, поступил телефонный звонок с сообщением о «минировании» здания, передает La Stampa.

Звонивший представился «представителем «Красных бригад» и заявил, что его организация требует освобождения Чезаре Баттисти, в противном случае здание мэрии будет взорвано.

Сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию граждан из здания и необходимые проверки, никакого взрывного устройства обнаружено не было.

При этом, как отмечается, мэр города Марко Буччи отказался покидать свой кабинет, заявив охранникам, что «время взрыва уже прошло, а мне надо работать».

14 января в Италию был возвращен один из самых известных беглых преступников — Чезаре Баттисти, совершивший побег из итальянской тюрьмы в 1981 году. Он скрывался сначала в Европе, потом в Южной Америке и получил широкую известность как идеолог леворадикальных движений и автор детективных романов.

В 2018 году Баттисти был лишен права на убежище в Бразилии, пытался скрыться в Боливии, но был выдан Италии. Он обвиняется в одном убийстве и причастности еще к трем, ему грозит пожизненное заключение.

Глава МВД Италии Маттео Сальвинипообещал вернуть вслед за Баттисти еще «несколько десятков» осужденных за преступления, совершенные в «свинцовые семидесятые» во время уличной войны «красных» и «черных» радикалов между собой и против государства.

Большая часть этих граждан, включая одного из предполагаемых убийц премьер-министра Альдо Моро, скрывается в Южной Америке, некоторые — во Франции, которая по ряду политических причин в 1970-е приняла решение не выдавать Италии этих граждан.