Путин проведёт в Белграде переговоры с Милорадом Додиком

Москва, , 16:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время официального визита в Белград 17 января встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком. Об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Милорад Додик приглашён на приём по итогам российско-сербских переговоров, по окончании которого состоится его беседа с Владимиром Путиным.

Ранее президент России в интервью белградскому изданию «Вечерние новости» в преддверии своего визита заявил, что Москва нацелена на реализацию как в Республике Сербской, так и на всей территории БиГ целого ряда проектов в энергетике, нефтепереработке и торговле горючим, банковской сфере, фармацевтике и других отраслях.

«В равной степени важным считаем продвижение совместных гуманитарных инициатив, учитывая растущий интерес боснийцев к русскому языку, российской культуре, получению образования в России», — отметил Владимир Путин.

Бывший президент Республики Сербской Милорад Додик по результатам выборов в октябре минувшего года был избран членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов. Президиум БиГ, в состав которого входят три человека, является избираемым высшим органом исполнительной власти в стране, аналогичным должности главы государства.

Ранее Додик пообещал добиваться признания Крыма российской территорией на уровне Боснии и Герцеговины, а также заявил, что «чрезвычайно заинтересован в посещении полуострова, особенно теперь».

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