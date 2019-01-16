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Теракт в столице Кении совершила группировка «Аш-Шабаб» *

Политика

* «Аш-Шабаб» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Найроби, 16 января 2019, 16:57 — REGNUM  Ответственность за нападение на гостиничный комплекс Dusit D2 в столице Кении взяла сомалийская исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 16 января передает агентство Reuters.

По сообщению полиции Кении, в настоящий момент все террористы уничтожены. По предварительной информации нападавших было пятеро.

Известно, что в результате нападения, продолжавшегося около 20 часов, погибли не менее 14 гражданских лиц — постояльцев отеля и офисных работников.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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