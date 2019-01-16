«Улучшений нет»: Эксперты подвели итог раздачам Россией своих территорий

Москва, , 16:44 — REGNUM Россия ни разу не получала никаких существенных выгод от «жестов доброй воли», связанных с передачей другим странам своих территорий или водных акваторий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей Плотников в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

«К сожалению, в Российской Федерации есть прецеденты различного рода передач или водных акваторий, или собственных территорий другим государствам. Как свидетельствует практика, ни к какому коренному улучшению отношений это никогда не приводило», — заявил Плотников.

В качестве примера эксперт привёл передачу Китаю в 2004 году островов на Аргуни и под Хабаровском.

«Передачу затеяли под надуманным предлогом, что это спорная граница. С Японией у нас тоже спорная граница, поэтому, в принципе, мы должны все спорные территории отдавать? Я не хочу затрагивать отношения с Китаем, они действительно носят для нас стратегический характер. Но хотел бы обратить внимание, что Китай официально не снял свои территориальные претензии к нашей стране. Они, хотел бы я напомнить, ещё со времён Гоминьдана и Мао Цзедуна распространяются на 1,5 млн кв. км наших дальневосточных территорий. Никто официально эти претензии не дезавуировал», — пояснил он.

Что же касается передачи акватории в пользу Норвегии в ходе демаркации границы в 2010 году, то это совершенно отдельный одиозный случай, продолжил эксперт.

«Просто-напросто подарили свою морскую зону, потому что кто-то где-то когда-то на них претендовал. Это абсолютно порочная практика. Надеюсь, что в вопросе Японии, возможно, удастся поставить какую-то точку», — указал Плотников.

16 января в в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим». Эксперты подчеркнули, что претензии Японии на Курильские острова не имеют никаких правовых оснований.