В Омской области в отставку уходит заместитель министра образования

Омск, , 16:41 — REGNUM Правительство Омской области покидает заместитель главы министерства образования Татьяны Дерновой Сергей Жернаков. Как пишут местные СМИ, он ушёл с должности по собственному желанию, вопрос рассмотрен на заседании сегодня, 16 января.

Сергей Жернаков на своей должности курировал материально-техническую сферу и государственные закупки по профильному направлению.

Кто займёт ставший вакантным пост пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2018 года распоряжением губернатора Александра Буркова от занимаемых должностей были освобождены вице-губернаторы Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков и Татьяна Вижевитова, а также министр здравоохранения Андрей Стороженко и министр имущественных отношений Борис Смольников.

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Тогда же сообщалось о начавшихся изменениях в структуре регионального правительства.