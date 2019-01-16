В Кении уничтожены боевики, атаковавшие отель в Найроби

Найроби, , 16:49 — REGNUM Силы безопасности Кении уничтожили боевиков, атаковавших гостинично-офисный комплекс Dusit D2 в Найроби, 16 января передает агентство Reuters.

«Операция по обеспечению безопасности в комплексе Dusit завершена, все террористы уничтожены», — заявил в обращении по телевидению президент Кении Ухуру Кениатта.

В ходе боя в гостиничном комплексе, который продолжался 20 часов, погибли не менее 14 гражданских лиц, около 700 человек удалось эвакуировать.

Читайте также: Глава Африканского союза осудил теракт в Кении