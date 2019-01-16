Среда, 16 Января 2019 года
16:51:46 МСК

В Кении уничтожены боевики, атаковавшие отель в Найроби

Политика

Бой с террористами продолжался 20 часов, погибли не менее 14 гражданских лиц

Найроби, 16 января 2019, 16:49 — REGNUM  Силы безопасности Кении уничтожили боевиков, атаковавших гостинично-офисный комплекс Dusit D2 в Найроби, 16 января передает агентство Reuters.

«Операция по обеспечению безопасности в комплексе Dusit завершена, все террористы уничтожены», — заявил в обращении по телевидению президент Кении Ухуру Кениатта.

В ходе боя в гостиничном комплексе, который продолжался 20 часов, погибли не менее 14 гражданских лиц, около 700 человек удалось эвакуировать.

Читайте также: Глава Африканского союза осудил теракт в Кении

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить