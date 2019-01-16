Об условиях отмены контрсанкций и «расточительности» России: Радио REGNUM

Москва, 16 января 2019, 17:00 — REGNUM
- В Кремле не приемлют причинение вреда жителям Курил;
- Лавров назвал условия, при которых Москва отменит контрсанкции;
- В ЛНР под угрозой оказались четыре населённых пункта;
- Чубайс назвал Россию расточительной страной;
- В России не исключён дефицит лекарств.
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