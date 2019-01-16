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Решения штаба ОНФ в Прикамье отменил исполком движения

Политика

Заседание регионального штаба прошло в отсутствии кворума

Пермь, 16 января 2019, 16:31 — REGNUM  Исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) аннулировал решения регионального штаба в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба ОНФ, 15 января, в Пермском крае было проведено заседание регионального штаба по подготовке к проведению региональной конференции в отсутствии кворума. В исполкоме ОНФ принято решение аннулировать решения заседания и назначить новую дату проведения регионального штаба с соблюдением всех норм, предусмотренных уставом движения.

Учитывая, что все члены регионального штаба и активисты ОНФ — люди, занятые по основному месту работы, а деятельность в ОНФ — их общественная нагрузка и активная гражданская позиция, все будут оповещены о проведении заседания заблаговременно.

На заседании штаба в Перми лично присутствовали 22 члена штаба, еще четверо участвовали по конференц-связи. В соответствии с уставом ОНФ, заседание регионального штаба движения является правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более половины членов регионального штаба движения. Решения регионального штаба движения принимаются большинством голосов при наличии кворума. (п. 8.8. устава ОНФ).

Гражданским кодексом РФ и федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» предусматривается две формы участия в собрании: присутствие на заседании (очное голосование) и проведение заочного голосования (опросным путем). Уставом ОНФ возможность проведения заочного голосования не предусмотрена.

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Общероссийский народный фронт
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