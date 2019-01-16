Курильский вопрос: «Япония не раз нарушала совместную декларацию 1956 года»

Москва, , 16:30 — REGNUM Советско-японская декларация СССР и Японии 1956 года давно не имеет никакой юридической силы, и претензии японской стороны на Курильские острова в любом варианте лишены каких-либо оснований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей Плотников в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

«В базовой международной конвенции 1969 года чёрным по белому написано, что если после заключения международного договора одна из сторон существенным образом нарушает свои договорные обязательства, из которых стороны исходили при заключении этих соглашения, такое соглашение считается ничтожным. Вполне можно говорить, что де-факто и де-юре статья 9 потеряла свою актуальность, учитывая что японцы продолжают, не снижают и даже увеличивают масштаб своих претензий», — заявил Плотников.

Эксперт напомнил, что 1956 год, что в Советско-японской декларации СССР и Японии 1956 года (а именно во второй части девятой статьи — единственной, в которой говорилось о мирном договоре) указывается лишь то, что Советский Союз был готов в виде обещания после заключения мирного договора продолжить и, возможно, обсудить вопрос о передаче Малой Курильской гряды.

Однако со стороны Японии вскоре после заключения совместной декларации последовали нарушения указанной статьи, несмотря на все дипломатические усилия Советского Союза в течение 1956−1960 гг.

«Когда мне говорят, что Япония ни разу нигде не нарушила девятую статью, то я отвечаю — как же так? Выдвижение дополнительных территориальных претензий на Курилы — да, это американская инициатива, но японцам надо было думать, разве это не нарушение статьи? Создание и подтверждение возможности размещения на японской территории иностранных военных баз враждебного государства — не нарушение статьи? Нарушение. Третий момент — где стороны обязуются развивать добрососедское сотрудничество и не предпринимать никаких действий, которые бы принесли ущерб противоположной стороне, а также многие другие более или мелкие нарушения», — констатировал Плотников.

Позже был подписан новый вариант договора о безопасности, где Япония окончательно перечеркнула все возможности ссылаться на часть вторую девятой статьи совместной декларации 1956 года.

«Именно в 1960 году был подтверждён главный негативный для нас вариант — возможность для американцев размещать любой контингент своих войск на территории Японии, возможность для американцев иметь объекты своей инфраструктуры на любой части японской территории. Поэтому в 1960 году Советский Союз опубликовал три последовательные ноты, где очень чётко изложил, почему в сложившейся ситуации вопрос считается закрытым», — пояснил эксперт.

«Здесь было подчеркнуто очень важное, что сейчас игнорируется: Советский Союз чётко заявил, что Япония своими действиями разрушает не только букву, но и дух совместной декларации 1956 года. Это принципиально важно для государственных отношений. Ссылаться на это обстоятельство уже более нельзя», — добавил Плотников.

16 января в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим». Эксперты подчеркнули, что претензии Японии на Курильские острова лишены оснований, а сами острова — в том числе Малая Курильская гряда, — имеет для России не только большое военно-стратегическое значение, но и экономическое. В частности, регион крайне богат рыбой и имеет крупный потенциал нефтяных и газовых месторождений.