В Кремле узнали о предотвращении покушения на Путина в Сербии из СМИ

Москва, , 16:29 — REGNUM В Кремле узнали о якобы предотвращённом покушении на президента России Владимира Путина в Белграде из сообщений средств массовой информации. Об этом заявил на брифинге 16 января помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, получала ли Москва официальную информацию от Белграда на этот счёт, Ушаков отметил, что лично он знает об этом «только из сообщений в печати». «Другой информации я не имею», — уточнил он.

Помощник президента России также сообщил, что сербские службы безопасности в рамках подготовки к визиту Владимира Путина находятся «в плотнейшем контакте» с российскими коллегами.

«В этом плане я уверен, что деятельность нашей делегации будет обеспечена, и никаких срывов не будет», — отметил Ушаков.

Напомним, ранее сегодня в сербских СМИ появилась информаци о том, что в сербском городе Нови-Пазар по подозрению в подготовке теракта был задержан радикальный исламист. Местные спецслужбы и эксперты назвали предполагаемой датой теракта 17 января, когда в Сербию должен прибыть президент России.

Ранее уже сообщалось, что визит Владимира Путина будет проходит при повышенных мерах безопасности. В обеспечении порядка и безопасности будут задействованы 5 тысяч сотрудников полиции.

Самолёт российского лидера с момента пересечения им границы республики и до прибытия в аэропорт Никола Тесла будет сопровождать эскадрилья истребителей МиГ-29, которые были переданы Сербии российской стороной в рамках военно-технической помощи.

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