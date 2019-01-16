Минкавказа переформатирует работу Корпорации развития Северного Кавказа

Москва, , 16:12 — REGNUM Госкорпорация по развитию Северного Кавказа осуществляет очень важные функции. При этом к организации ее деятельности есть вопросы. Поэтому Министерство по делам Северного Кавказа намерено принять существенные меры по исправлению ситуации, которая стала предметом критики председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Чеботарев 16 января в ходе «Правительственного часа» в Совфеде. Среди мер, которые были предприняты в целях улучшения управляемости корпорации и повышения ее эффективности, министр назвал изменения в структуре «КРСК» и в кадровом составе.

С учетом материалов проверок, которые проводили в 2017 и 2018 году Счетная палата и Генпрокуратура, была проведена ревизия инвестпроектов, в которых участвовала «Корпорация развития Северного Кавказа». Как отметил глава Минкавказа, «из трех ранее запущенных проектов инвестиции успешно возвращены».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук внес представление бывшему в то время министром по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову и гендиректору АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Сергею Харитонову, в котором указал, что работа корпорации не принесла ожидаемых результатов, целевые показатели не достигнуты. Деятельность по формированию инвестиционно-привлекательной среды в СКФО, которую осуществляло АО «КРСК» и Министерство по делам СКФО, признали провальной.

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Напомним, в ходе «Правительственного часа» Валентина Матвиенко в очередной раз высказала свое возмущение результатами деятельности АО «Корпорация развития Северного Кавказа». По ее словам, организация работает «стабильно убыточно», «непокрытые убытки выросли с 1,7 млрд до почти 3 млрд рублей».

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