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Великобритания назначила новым послом в Сербии специалиста по России

Политика

Новым послом Соединённого Королевства в Белграде станет глава британской делегации в ОБСЕ Шен Маклауд

Белград, 16 января 2019, 16:06 — REGNUM  Новым послом Великобритании в Сербии станет 56-летний дипломат Шен Маклауд. Об этом сообщила пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

Маклауд начинала дипломатическую службу в Москве в 1988—1992 годах. После распада Советского Союза короткое время работала заместителем главы миссии в Вильнюсе. В 1996—2000 годах работала в Гааге, а затем была вновь направлена в Москву, где с 2004 по 2007 годы служила политическим советником и главой политического отдела посольства Великобритании, а также была заместителем посла.

В 2009—2013 годах Маклауд была послом Соединённого Королевства в Праге, затем работала в директорате по Восточной Европе и Центральной Азии МИД Великобритании, а с 2015 года и по настоящее время возглавляет делегацию Соединённого Королевства в ОБСЕ.

Шен Маклауд сменит в должности нынешнего посла Великобритании в Белграде Дениса Кифа летом 2019 года.

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