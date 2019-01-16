Великобритания назначила новым послом в Сербии специалиста по России

Белград, , 16:06 — REGNUM Новым послом Великобритании в Сербии станет 56-летний дипломат Шен Маклауд. Об этом сообщила пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

Маклауд начинала дипломатическую службу в Москве в 1988—1992 годах. После распада Советского Союза короткое время работала заместителем главы миссии в Вильнюсе. В 1996—2000 годах работала в Гааге, а затем была вновь направлена в Москву, где с 2004 по 2007 годы служила политическим советником и главой политического отдела посольства Великобритании, а также была заместителем посла.

В 2009—2013 годах Маклауд была послом Соединённого Королевства в Праге, затем работала в директорате по Восточной Европе и Центральной Азии МИД Великобритании, а с 2015 года и по настоящее время возглавляет делегацию Соединённого Королевства в ОБСЕ.

Шен Маклауд сменит в должности нынешнего посла Великобритании в Белграде Дениса Кифа летом 2019 года.