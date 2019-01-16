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Лавров упрекнул Украину за срыв обмена пленными с Донбассом

Политика

Особой конструктивности со стороны Киева нет

Лавров упрекнул Украину за срыв обмена пленными с Донбассом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 16 января 2019, 15:57 — REGNUM  Российская сторона поддерживает процессы по обмену пленными между Украиной и республиками Донбасса, тогда как у Киева по-прежнему нет конструктивного настроя. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 16 января в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Лавров рассказал, что списки для обмена не раз выверялись, были согласованы фамилии, но Украина не выполнила очередное обещание. Москва по-прежнему выступает за обмен пленными «всех на всех» в соответствии с Минскими договоренностями.

Особой конструктивности со стороны представителей украинского правительства не наблюдается, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров назвал неправильной идею возможного обмена задержанного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского, так как в дальнейшем представителей СМИ могут использовать в качестве «разменной монеты».

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МИД России
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