Индонезия намерена поощрять реформу миротворческих миссий ООН

Джакарта, , 16:14 — REGNUM Правительство Индонезии намерено поощрять реформу осуществления миротворческих операций ООН во время пребывания в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН (СБ ООН) на период 2019—2020 гг. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил глава департамента многостороннего сотрудничества МИД Индонезии Фебриан Альфьянто Руддьярд.

«В рамках Совета Безопасности ООН Индонезия планирует поднять тему миротворческих операций», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Индонезии.

По словам Фебриана Альфьянто Руддьярда, правительство Индонезии будет поощрять реформирование миротворческих операций для повышения эффективности и результативности миротворческих миссий ООН.

По данным ООН по состоянию на 30 ноября 2018 года, Индонезия стала седьмой по величине страной по количеству индонезийских миротворцев в ООН (3 545 человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия станет председателем Совета Безопасности ООН в мае 2019 года и в середине 2020 года.

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